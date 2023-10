Festival Ozarts – Masterclass Square Charles Perrault Lisieux, 27 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

Masterclass (de 13 à 26 ans) :

– Ouverture d’une session Ableton d’un morceau et décomposition, en support pour parler des différents processus de composition et d’écriture et pour décortiquer les méthodes de l’artiste.

– Application des méthodes, pour créer, composer et écrire un morceau original.

– Mise en application du travail de la journée, en réarrangeant le morceau créé et en intégrant les nouveaux instruments et les participants.

Sur réservations – Possibilité d’apporter son pique-nique pour déjeuner sur place..

2023-10-27 10:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

Square Charles Perrault

Lisieux 14100 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

Masterclass (ages 13 to 26) :

– Opening an Ableton session of a piece and breaking it down, to talk about the different composition and writing processes and to dissect the artist?s methods.

– Application of methods to create, compose and write an original track.

– Application of the day?s work, rearranging the piece created and integrating the new instruments and participants.

By appointment only – Bring your own picnic lunch.

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Masterclass (de 13 a 26 años):

– Apertura de una sesión de Ableton de una pieza y desglose de la misma para hablar de los diferentes procesos de composición y escritura y diseccionar los métodos del artista.

– Aplicación de los métodos para crear, componer y escribir un tema original.

– Aplicación del trabajo del día, reordenando la pieza creada e integrando los nuevos instrumentos y participantes.

Previo acuerdo – Traiga su propio almuerzo de picnic.

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

Masterclass (von 13 bis 26 Jahren) :

– Eröffnung einer Ableton-Session eines Stücks und Zerlegung, als Unterstützung, um über die verschiedenen Kompositions- und Schreibprozesse zu sprechen und die Methoden des Künstlers zu zerlegen.

– Anwendung der Methoden, um einen eigenen Song zu kreieren, zu komponieren und zu schreiben.

– Anwendung der Arbeit des Tages, indem der erstellte Song neu arrangiert wird und die neuen Instrumente und Teilnehmer integriert werden.

Auf Reservierung – Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen, um vor Ort zu essen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité