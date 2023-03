À LA RENCONTRE DE CHARLES PÉGUY Square Charles Péguy devant la statue de Charles Péguy, 15 avril 2023, Orléans.

À LA RENCONTRE DE CHARLES PÉGUY 15 avril – 24 juin, les samedis Square Charles Péguy devant la statue de Charles Péguy 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit), Gratuit (sur justificatif). Pour plus de renseignements sur les tarifs gratuits et réduits, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’Office du Tourisme.

Afin de célébrer au mieux les 150 ans de la naissance de Charles Péguy, nous vous proposons un parcours à la découverte de l’œuvre et des lieux fréquentés par l’auteur au cours de sa vie.

Visite réalisée en partenariat avec le Centre Charles Péguy.

Attention cette visite se déroule sur un périmètre assez étendu de la ville. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

