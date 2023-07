Cet évènement est passé Eveil musical Square Charles Dullin Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Eveil musical Square Charles Dullin Rennes, 11 juillet 2023, Rennes. Eveil musical Mardi 11 juillet, 15h30 Square Charles Dullin Gratuit Toma Sidibé, artiste auteur compositeur et musicien, propose un éveil musical pour toute la famille. Square Charles Dullin Square Charles Dullin, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Rennes

Lieu
Square Charles Dullin
Adresse
Square Charles Dullin, Rennes, France
Ville
Rennes

Square Charles Dullin Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/