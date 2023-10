Cet évènement est passé Malles créatives ! Square Charles Dullin Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Malles créatives ! Square Charles Dullin Rennes, 11 juillet 2023, Rennes. Malles créatives ! Mardi 11 juillet, 11h00 Square Charles Dullin Gratuit 11h – 18h

Le projet des malles créatives a pour concept de se rendre dans les squares pour proposer des activités plastiques variées. Les malles à roulette sont donc fournis en matériel créatif (modelage, dessin, peinture, perles, bricolage, porte clé, mosaïque, etc) destinées à être proposer aux enfants, adultes, familles présents dans l’espace public. Ces ateliers en extérieur en accès libre favorisent le choix de participer ou non, il n’y pas de contrainte d’une durée ou d’un espace fermé. Square Charles Dullin Square Charles Dullin, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

