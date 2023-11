LE MARCHE DE NOEL DANS LE SQUARE CHARLES DE GAULLE SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

A quelques pas du Capitole, venez découvrir le Marché de Noël du Square Charles de Gaulle !.

2023-11-24 fin : 2023-12-26 20:30:00. .

SQUARE CHARLES DE GAULLE Square du Général Charles de Gaulle

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Just a stone’s throw from the Capitole, come and discover the Square Charles de Gaulle Christmas Market!

A dos pasos del Capitole, venga a descubrir el mercado navideño de la plaza Charles de Gaulle

Nur wenige Schritte vom Capitol entfernt, besuchen Sie den Weihnachtsmarkt auf dem Square Charles de Gaulle!

Mise à jour le 2023-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE