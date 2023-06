Le Livrodrome Square Chabas, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, 11 juillet 2023, Chalon-sur-Saône.

Le Livrodrome Mardi 11 juillet, 10h00 Square Chabas, 71100 Chalon-sur-Saône Entrée libre (pré-inscriptions pour les ateliers uniquement)

Le Livrodrome, c’est un parc d’attractions littéraires, itinérant et gratuit, dédié aux adolescents de 10 à 18 ans. Pour la 7e étape de son tour 2023, il s’installe à Chalon-sur-Saône le 11 juillet de 10h à 18h.

Au programme, plus de 15 attractions littéraires, ludiques, insolites et multimédia : tatouages manga, ordonnances littéraires, grande roue des mots, radio live, bibliothèque suspendue, graff, livres géants, livre sonore immersif, salon numérique, bookclub, JO du livre, grand quiz BD, livres vivants, IA et Chat GPT poétique, Memory Phone, et bien d’autres attractions construites avec les acteurs du territoire.

Ouvertes à toutes et tous, s’adressant aux lecteurs comme aux non-lecteurs, ces attractions vous feront vivre une expérience littéraire unique !

Seront présents notamment : Annelise Heurtier (Des Sauvages et des Hommes), Delphine Pessin (Le journal d’Héloïse), Fabien Dalmasso (Lil’ Berry), Swann Meralli et Arthur du Cocteau (Elizabeth et Diego), Anne Loyer (Filles Uniques), Manu et Drika (graffeurs), Frédéric Couderc (Le Labo des Histoires), l’Atelier du Coin, la Bibliothèque municipale et la direction des sports de Chalon-sur-Saône, Bulles de Bourgogne, la compagnie Les Faiseurs de pluie, l’association Tache Papier, le Musée Niepce, etc.

Plusieurs espaces seront dédiés à des ateliers d’écriture, d’illustration, de graff et de découverte des métiers du livre, animés par les auteurs, illustrateurs, professionnels et artisans invités.

Plus de 600 chèques-lire seront à gagner lors de cette journée exceptionnelle. Ils pourront être dépensés directement dans l’espace librairie du Livrodrome, tenu par La Mandragore et L’Antre des bulles.

Square Chabas, 71100 Chalon-sur-Saône 37 Rue de la Banque, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.livrodrome.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@livrodrome.fr »}] https://www.livrodrome.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

© Marguerite/& Pourquoi Pas