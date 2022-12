Architecture et Typographie square Bouchot Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Architecture et Typographie square Bouchot, 7 janvier 2023, Besançon. Architecture et Typographie Samedi 7 janvier 2023, 10h00 square Bouchot

Réservé aux adhérents et aux stagiaires de Formagraph. Inscription par mail à cette adresse : contact@maisondelarchi-fc.fr

La rue Battant est un témoin de l’histoire de l’Architecture et des liens qu’entretient avec elle la typographie. Nous descendrons cette rue pour y lire l’évolution des leurs liens. square Bouchot Square Bouchot Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Typographie bisontine

Étonnante histoire du dessin de lettre La rue Battant représente 2000 ans de typographie, 500 ans d’architecture, 50 ans d’enseignes ! Après avoir rapidement retracé l’histoire de l’écriture, nous descendrons cette foisonnante rue Battant pour y lire l’évolution de la typographie et ses rapports avec les styles d’architecture. À nous les typos gravées, peintes, imprimées, taguées ! Cet évènement sera animé par Florence Lagadec, ancienne guide à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, désormais trophéziste, sculptrice et designer. Passionnée d’Architecture, elle n’en est pas à son coup d’essai : déjà autrice de plusieurs parcours dans Besançon qui permettent de visiter la ville et ses curiosités, elle s’est également faite animatrice culturelle. Une casquette qu’elle revêtira pour célébrer les 3 ans de partenariats entre le centre de formation Formagraph Design et la Maison de l’Architecture de Franche-Comté. Rendez-vous square Bouchot, sur inscription !

