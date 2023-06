Un plateau d’artistes au cœur de Pessicart à Nice Square Booth Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Un plateau d'artistes au cœur de Pessicart à Nice
Square Booth Nice, 21 juin 2023

17ème Edition de la Fête de la Musique organisée par le Comité de Quartier Pessicart-Mantega-Righi-Cyrnos-Le Piol à Nice

-18h30-19h30 Le Petit Conservatoire de Pessicart « Classique et moins Classique »

-19h45-20h15 Gérard « Voix et guitare »

-20h30-21h45 BLAST « Pop-Rock, Funk & Disco »

-22h00-22h45 DJ Kofi « Afro Jazz & World Music »

Comite de Quartier
Square Booth
178, avenue de Pessicart, 06100 Nice

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

