FESTIVAL CABARET VERT – 1 JOUR – SAMEDI SQUARE BAYARD Charleville-Mezieres, 17 août 2024, Charleville-Mezieres.

Billet 1 JOUR valable pour une personne.Pour sa 18ème édition, le Cabaret Vert – festival associatif et indépendant – nous transporte vers l’été prochain pour 4 jours de musiques, de nature et d’émotions partagées. Au fil de l’eau, des heures et des 4 scènes, les festivaliers pourront naviguer dans une programmation musicale de près de 100 artistes, se jouant des styles, des générations et des passeports… En 2024, vos meilleures vacances tombent du 15 au 18 août dans les ArdennesJEUDI 15 AOUT 2024: QUEENS OF THE STONE AGE – MACKLEMORE – PJ HARVEY – FONTAINES D.C – FLOGGING MOLLY – DESTROY BOYS – BLONDSHELLVENDREDI 16 AOÛT 2024: NINHO – SCH – SHAY – LUCIE ANTUNES SAMEDI 17 AOÛT 2024: JUSTICE – FONKY FAMILY – LA FEVE – VLADIMIR CAUCHEMAR – HIGH VIS – DABEULL – RED FANG – BORN OF ISIRIS DIMANCHE 18 AOÛT 2024: KORN – SHAKA PONK – LOUIS TOMLINSON – MASS HYSTERIA -LEBRATO – NEIL FRANCES – SAY SHE SHE – JOEY VALENCE & BRAE – NOVA TWINSouverture des portes: le 15/08/2024 à 16h00le 16/08/2024 à 16h00le 17/08/2024 à 16h00le 18/08/2024 à 15h00

Tarif : 69.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-08-17 à 16:00

Réservez votre billet ici

SQUARE BAYARD – 08000 Charleville-Mezieres 08