CONFÉRENCE : « NAPOLÉON III : L’HOMME DES PARADOXES » Square Balzac Saumur, 28 mars 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conférence animée par Gildard Guillaume, avocat honoraire, historien, écrivain, administrateur de l’Institut Napoléon..

2024-03-28 fin : 2024-03-28 . EUR.

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lecture by Gildard Guillaume, honorary lawyer, historian, writer and administrator of the Institut Napoléon.

Conferencia de Gildard Guillaume, abogado honorario, historiador, escritor y administrador del Instituto Napoleón.

Vortrag unter der Leitung von Gildard Guillaume, Ehrenanwalt, Historiker, Schriftsteller, Verwalter des Institut Napoléon.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire