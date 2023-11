CONFÉRENCE : « LA MAÎTRISE DE L’EAU DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS » Square Balzac Saumur, 21 mars 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conférence animée par Marc Blanchard, agrégé de l’université (mathématiques), inspecteur d’académie et employé au ministère de l’éducation nationale, enseignant en Tunisie, travail au service culturel de l’ambassade de France au Caire..

2024-03-21

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lecture by Marc Blanchard, agrégé de l’université (mathematics), Inspecteur d’académie and employee of the French Ministry of Education, teacher in Tunisia, working in the cultural department of the French Embassy in Cairo.

Conferencia de Marc Blanchard, agrégé de l’université (matemáticas), Inspecteur d’académie y empleado del Ministerio de Educación, profesor en Túnez, trabaja en el servicio cultural de la Embajada de Francia en El Cairo.

Konferenz unter der Leitung von Marc Blanchard, Agrégé de l’Université (Mathematik), Inspecteur d’Académie und Angestellter im Bildungsministerium, Lehrer in Tunesien, Arbeit in der Kulturabteilung der französischen Botschaft in Kairo.

