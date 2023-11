CONFÉRENCE : « NIETZSCHE, MARX, FREUD, LES PHILOSOPHES DU SOUPÇON » Square Balzac Saumur, 8 février 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conférence animée par Stéphane Marcireau, Professeur certifié de philosophie, docteur en philosophie de l’université de Poitiers..

2024-02-08 fin : 2024-02-08 . EUR.

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lecture by Stéphane Marcireau, Professor of Philosophy and Doctor of Philosophy at the University of Poitiers.

Conferencia de Stéphane Marcireau, Profesor de Filosofía y Doctor en Filosofía de la Universidad de Poitiers.

Konferenz unter der Leitung von Stéphane Marcireau, zertifizierter Professor für Philosophie, Doktor der Philosophie an der Universität Poitiers.

