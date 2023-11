CONFÉRENCE : « COMMENT LA BIBLE A-T-ELLE ÉTÉ ÉCRITE ? » Square Balzac Saumur, 25 janvier 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conférence animée par Christian Bernard, agrégé d’histoire honoraire, vice-président de l’Institut Géopolitique et Culturel Jacques Cartier, membre de l’IREL/EPHE..

2024-01-25 fin : 2024-01-25 . EUR.

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lecture by Christian Bernard, honorary professor of history, vice-president of the Institut Géopolitique et Culturel Jacques Cartier, member of IREL/EPHE.

Conferencia de Christian Bernard, Profesor Honorario de Historia, Vicepresidente del Institut Géopolitique et Culturel Jacques Cartier, miembro del IREL/EPHE.

Konferenz unter der Leitung von Christian Bernard, Agrégé d’histoire honoraire, Vizepräsident des Institut Géopolitique et Culturel Jacques Cartier, Mitglied des IREL/EPHE.

