CONFÉRENCE : « LES RELATIONS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE À LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE » Square Balzac Saumur, 11 janvier 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conférence animée par François Brizay, professeur d’histoire moderne à l’université de Poitiers..

2024-01-11 fin : 2024-01-11 . EUR.

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lecture by François Brizay, professor of modern history at the University of Poitiers.

Conferencia de François Brizay, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Poitiers.

Konferenz unter der Leitung von François Brizay, Professor für moderne Geschichte an der Universität Poitiers.

