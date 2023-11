CYCLE D’ÉTUDE SUR LE THÈME DE LA MUSIQUE : « LA GÉNÉRATION ROMANTIQUE » – 2ÈME SÉANCE Square Balzac Saumur, 4 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Saumur Temps Libre – Université Inter-Âges a le plaisir de recevoir Patrick Barbier, historien de la musique, pour un cycle composé de 4 séances..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 16:30:00. .

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Saumur Temps Libre ? Université Inter-Âges is pleased to welcome Patrick Barbier, music historian, for a series of 4 sessions.

Saumur Temps Libre ? La Université Inter-Âges se complace en recibir a Patrick Barbier, historiador de la música, para una serie de 4 sesiones.

Saumur Temps Libre ? Die Université Inter-Âges freut sich, den Musikhistoriker Patrick Barbier für einen Zyklus aus vier Sitzungen begrüßen zu dürfen.

