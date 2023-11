CONFÉRENCE : « ACTIVITÉS HUMAINES : DES MENACES POUR LES OISEAUX ? » Square Balzac Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur CONFÉRENCE : « ACTIVITÉS HUMAINES : DES MENACES POUR LES OISEAUX ? » Square Balzac Saumur, 30 novembre 2023, Saumur. Saumur,Maine-et-Loire Conférence animée par Freddie-Jeanne Richard, maître de conférence, HDR. Université de Poitiers..

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lecture by Freddie-Jeanne Richard, lecturer, HDR. University of Poitiers. Conferencia de Freddie-Jeanne Richard, profesora titular, HDR. Universidad de Poitiers. Konferenz unter der Leitung von Freddie-Jeanne Richard, Dozentin, HDR. Universität Poitiers.

