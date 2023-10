CONFÉRENCE : « SAGESSES ASIASTIQUES : INDE, CHINE, JAPON » Square Balzac Saumur, 19 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conférence animée par Jean-Jacques Tur, Professeur agrégé d’histoire-géographie et géopolitique, avec la thématique suivante : « sagesses asiatiques : Inde, Chine, Japon »..

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lecture by Jean-Jacques Tur, Associate Professor of History-Geography and Geopolitics, on « Asian Wisdom: India, China, Japan ».

Conferencia de Jean-Jacques Tur, Profesor Asociado de Historia-Geografía y Geopolítica, sobre « La sabiduría asiática: India, China, Japón ».

Konferenz unter der Leitung von Jean-Jacques Tur, Professeur agrégé d’histoire-géographie et géopolitique, mit folgendem Thema: « sagesesses asiatiques: Inde, Chine, Japon » (Asiatische Weisheiten: Indien, China, Japan).

