CONFÉRENCE : « PANORAMA DE LA GÉOPOLITIQUE MONDIALE » Square Balzac, 4 mai 2023, Saumur.

Conférence animée par Dominique Royoux, Professeur à l’université de Poitiers au département géographie. La thématique de la conférence est la suivante : « panorama de la géopolitique mondiale »..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 . .

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Conference animated by Dominique Royoux, Professor at the University of Poitiers, Geography Department. The theme of the conference is: « panorama of world geopolitics ».

Conferencia animada por Dominique Royoux, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Poitiers. El tema de la conferencia es: « panorama de la geopolítica mundial ».

Konferenz unter der Leitung von Dominique Royoux, Professor an der Universität Poitiers im Fachbereich Geographie. Das Thema der Konferenz lautet: « panorama de la géopolitique mondiale » (Panorama der globalen Geopolitik).

