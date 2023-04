CONFÉRENCE : « SAINTE GENEVIÈVE, PROTECTRICE DE PARIS » Square Balzac, 13 avril 2023, Saumur.

Conférence animée par Edina Bozoky, Maître de conférences émérite en histoire médiévale – Université de Poitiers. La thématique de la conférence est la suivante : « Saint Geneviève, protectrice de Paris »..

2023-04-13 à ; fin : 2023-04-13 . .

Square Balzac

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Conference animated by Edina Bozoky, Senior Lecturer in Medieval History – University of Poitiers. The theme of the conference is: « Saint Genevieve, protector of Paris ».

Conferencia a cargo de Edina Bozoky, profesora titular de Historia Medieval – Universidad de Poitiers. El tema de la conferencia es: « Santa Genoveva, protectora de París ».

Konferenz unter der Leitung von Edina Bozoky, emeritierte Dozentin für mittelalterliche Geschichte – Universität Poitiers. Das Thema der Konferenz lautet: « Saint Geneviève, Beschützerin von Paris ».

