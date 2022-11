« Une surprise au jardin » Square Aspirant Dunand Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Une surprise au jardin » Square Aspirant Dunand, 26 novembre 2022, Paris. « Une surprise au jardin » Samedi 26 novembre, 15h00 Square Aspirant Dunand Le samedi 26 novembre de 15h à 17h, du Théâtre Forum, des échasses… Un évènement organisé par le conseil de quartier de Mouton Duvernet ! Square Aspirant Dunand 20 rue Saillard, 75014 Paris Quartier du Petit-Montrouge Paris 75014 Île-de-France « Une surprise au jardin » Le samedi 26 novembre de 15h à 17h au Square Aspirant Dunand. Un évènement organisé par le conseil de quartier de Mouton Duvernet. Au programme du Théâtre Forum avec Etoile et Compagnie, des échasses avec La Compagnie Le Fil de soie, des jeux, de la poésie…

pour échanger sur nos visions de la participation dans notre quartier !

Une collation et des boissons pour petits et grands pour ce temps d’échange citoyen, familial et convivial !

