Speed Date : « Figures féminines du sport à Pau à la Belle époque »

Pyrénées-Atlantiques Speed Date : « Figures féminines du sport à Pau à la Belle époque » Square Aragon Pau, 17 septembre 2023, Pau. Speed Date : « Figures féminines du sport à Pau à la Belle époque » Dimanche 17 septembre, 11h30 Square Aragon Gratuit. Entrée libre. Quatre courtes présentations de femmes paloises ou qui sont passées par Pau et qui se sont illustrées par leurs performances sportives ou leur engagement en faveur du développement des sports à la Belle époque.

Participez au deuxième rendez-vous avec Marguerite Broquedis, grande championne du tennis. Square Aragon 11 place Georges Clemenceau, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Bordant le boulevard des Pyrénées, le square Georges V et le boulevard d’Aragon sont une création majeure de la période de l’entre-deux-guerres, reliant l’emblématique promenade au nouveau cœur de la ville qu’est la place Clémenceau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

