Bon été, bon réflexes santé Square Antoine de Saint Exupéry Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Bon été, bon réflexes santé Square Antoine de Saint Exupéry Colomiers, 18 juillet 2023, Colomiers. Bon été, bon réflexes santé Mardi 18 juillet, 15h00 Square Antoine de Saint Exupéry *Venez participez à une sensibilisation aux bons réflexes de prévention santé * 5 ateliers pour rappeler les bons réflexes *Atelier « Soleil » : * les effets du soleil, les situations à risque pour la santé, se protéger efficacement la peau et les yeux, dépister un mélanome.

*Atelier « Moustiques tigres et tiques » : *actions de prévention afin d’éviter la prolifération du moustique tigre, actions de surveillance, de signalement et de protection en cas de présence avérée, bons gestes pour prévenir les piqûres de tiques, suivi à faire en cas de piqûres, maladies transmises par les tiques.

Atelier « Baignade » : animaux venimeux et les gestes de premier secours en mer et en eau douce, consignes pour une baignade en toute sécurité en mer et en eau douce.

animaux venimeux et les gestes de premier secours en mer et en eau douce, consignes pour une baignade en toute sécurité en mer et en eau douce. Atelier « Sucre caché » : recommandations relatives à la consommation de sucre, sucres cachés dans les petits plaisirs de l’été, quantités de sucre dans les boissons.

: recommandations relatives à la consommation de sucre, sucres cachés dans les petits plaisirs de l’été, quantités de sucre dans les boissons. Atelier « Bougez, c’est bon pour ma santé » : recommandations pour un mode de vie plus équilibré, règles d’hygiène en matière de nutrition et d’exercice physique En complément des ateliers proposés : dispositif mobile de prévention via un camping-car aménagé , de prise de constantes, de réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique (cholestérol et glycémie) . Horaires 15H-18H30 Détails sur le lieu: Square Antoine de Saint Exupéry Allée des Droits de l’Enfant Sana Moussaoui 31770 COLOMIERS Square Antoine de Saint Exupéry 31770 COLOMIERS Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Square Antoine de Saint Exupéry

Allée des Droits de l’Enfant Sana Moussaoui

31770 COLOMIERS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T15:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:30:00+02:00

2023-07-18T15:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:30:00+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Square Antoine de Saint Exupéry Adresse 31770 COLOMIERS Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Square Antoine de Saint Exupéry Colomiers

Square Antoine de Saint Exupéry Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/