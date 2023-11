Balade contée et lumineuse & le concert du Tigre des Platanes Square André Messager Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Balade contée et lumineuse & le concert du Tigre des Platanes Vendredi 8 décembre, 18h00 Square André Messager Entrée libre

Balade contée et lumineuse dans le quartier Reynerie, cette déambulation sera ponctuée de pauses musicales et contées. Elle se clôturera avec Le Tigre des Platanes, animal increvable qui, depuis deux décennies, ne cesse de rugir et d’explorer des jungles improbables.

Un son débordant de vitalité, d’impertinence et d’énergie communicative. Une musique physique et tonique, implacable.

Saxophones, clavier, voix Marc Démereau / Trompette Nathanaël Renoux / Batterie Fabien Duscombs / Contrebasse Mathias Imbert

Départ de la balade, rendez-vous à 18h sur le parvis de l’école maternelle Daurat (19 Rue Jean Gilles), concert à 19h au square André Messager (Cheminement André Messager).

Square André Messager Parc André Messager 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

noel2023

© Eela Laitinen