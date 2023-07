SINOPLE @ Festival avant le soir Square Albrecht Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille SINOPLE @ Festival avant le soir Square Albrecht Marseille, 9 septembre 2023, Marseille. SINOPLE @ Festival avant le soir Samedi 9 septembre, 18h00 Square Albrecht Entrée libre Chorégraphie scénographie Gilles Viandier

Composition musicale Clotilde Rullaud

Danse Gaspard Charon, Gilles Viandier * Deux danseurs, une musicienne, un immense voile en lycra élastique et quelques bambous pour un parcours chorégraphique et musical qui interroge nos rapports symboliques à la couleur verte. De l’algue primitive à nos liens nostalgiques avec la nature, des tables de jeu au greenwashing, de l’intelligence des végétaux à la question des ressources, que nous enseigne la couleur verte ? Ni chaude ni froide, située au milieu du spectre visible coloré, qu’évoque cette couleur sur un certain équilibre à trouver, notre rapport au toucher, nos mouvements profonds, le devenir urbain et la (bio) diversité ?

https://www.numberproject.net/fr/sinople-creation-2022-2/ Samedi 9 septembre / Square Albrecht Square Albrecht 3 Place Joseph Étienne, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.numberproject.net/fr/sinople-creation-2022-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

