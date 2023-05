Julien CHARTIER Square alaric Vouillé Catégories d’Évènement: Vienne

Vouillé Julien CHARTIER Square alaric, 21 juin 2023, Vouillé. Julien CHARTIER Mercredi 21 juin, 18h30 Square alaric A l’occasion de la fête de la musique, Julien Chartier, guitariste et chanteur depuis 15 ans, vous invite à découvrir son univers au cours d’un concert ouvert à tous en centre bourg de Vouillé. Buvette et restauration sur place de 18h30 à 22h. Programme des concerts sur https:vouille86.fr Square alaric rue clovis 86190 Vouillé Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://vouille86.fr/mairie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

