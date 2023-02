Le printemps des artisans SQart, 31 mars 2023, Saint-Quentin.

Le printemps des artisans 31 mars – 2 avril SQart

Les artisans d’art proposeront démonstrations, ateliers et animations.

SQart 85 rue de la Fère 02100 Saint Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Le collectif SQART ouvre ses portes pour la 1ère fois et vous invite à découvrir les artisans d’art de Saint-Quentin à travers une programmation riche : ateliers pour petits et grands, démonstrations et conférences rythmeront les 3 jours de l’événement. L’association SQART en profitera pour inaugurer ses nouveaux locaux et partager, avec le public, l’esprit de convivialité et de collaboration qui caractérise le collectif au quotidien. Un salon de thé éphémère permettra aux participants et visiteurs de s’imprégner des lieux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

association SQart