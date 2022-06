Sprochrenner Morsbronn-les-Bains, 6 juin 2022, Morsbronn-les-Bains.

Sprochrenner Morsbronn-les-Bains

2022-06-06 – 2022-06-06

Morsbronn-les-Bains 67360

Le Sprochrenner est une course de relais ouverte à tous qui traversera l’Alsace, de jour comme de nuit, sur un parcours de 375 km de Bâle à Wissembourg, durant le weekend de la Pentecôte 2022. Le passage de main en main du bâton-témoin à chaque kilomètre, symbolise le partage et la transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel et linguistique de l’Alsace, sur toute l’étendue de son territoire.

Dans ce cadre, la commune de Morsbronn-les-Bains organise un apéritif et un barbecue solidaires. Une animation par les Castors de la Sauer aura également lieu.

Points de la course, tronçon Eberbach-Steinseltz, téléchargeable ci-contre.

Dans le cadre de la Sprochrenner, une course de relais pour la langue et la culture régionale alsacienne, la commune de Morsbronn-les-Bains organise un apéritif et un barbecue solidaire. Une animation par les Castors de la Sauer aura également lieu. Réservation conseillée.

+33 6 98 38 20 46

Morsbronn-les-Bains

