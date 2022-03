Sprochrenner Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Sprochrenner Barr, 5 juin 2022, Barr. Sprochrenner Barr

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05 14:00:00

Barr Bas-Rhin Barr EUR Sprochrenner est une course de relais ouverte à tous qui symbolise, à chaque passage du bâton-témoin, la transmission intergénérationnelle du patrimoine immatériel et linguistique de l’Alsace sur toute l’étendue de son territoire, de Bâle à Wissembourg.

Dambach-la-ville,

Route du Vin (11h08 -11h09)

Rue du Maréchal Foch (11h16 – 11h18)

Route de Blienschwiller (11h24 – 11h27)

D35 (11h32 – 11h36) Blienschwiller

Route des Vins (11h40 – 11h45) Nothalten

Rue de la Source (11h48 – 11h54)

Route du Vin (11h56 – 12h03) Itterswiller

Route du Vin (12h04 – 12h12)

D35 (12h12 – 12h21) Eichhoffen (12h20 – 12h30) Andlau

D253 (12h28 – 12h39)

Rue du Mal Foch (12h36 – 12h48) Mittelbergheim

D62 (12h44 -12h57)

D362 (12h52 -13h06)

Rue Rotland (13h – 13h15) Barr

Rue des Bouchers (13h08 – 13h24) Heiligenstein (13h16 – 13h33) Gertwiller

Rue du Forst (13h24 – 13h42) Bourgheim (13h32 – 13h51) Goxwiller (13h40 – 14h) Un évènement festif, sportif et populaire en Alsace Sprochrenner est une course de relais ouverte à tous qui symbolise, à chaque passage du bâton-témoin, la transmission intergénérationnelle du patrimoine immatériel et linguistique de l’Alsace sur toute l’étendue de son territoire, de Bâle à Wissembourg.

Dambach-la-ville,

Route du Vin (11h08 -11h09)

Rue du Maréchal Foch (11h16 – 11h18)

Route de Blienschwiller (11h24 – 11h27)

D35 (11h32 – 11h36) Blienschwiller

Route des Vins (11h40 – 11h45) Nothalten

Rue de la Source (11h48 – 11h54)

Route du Vin (11h56 – 12h03) Itterswiller

Route du Vin (12h04 – 12h12)

D35 (12h12 – 12h21) Eichhoffen (12h20 – 12h30) Andlau

D253 (12h28 – 12h39)

Rue du Mal Foch (12h36 – 12h48) Mittelbergheim

D62 (12h44 -12h57)

D362 (12h52 -13h06)

Rue Rotland (13h – 13h15) Barr

Rue des Bouchers (13h08 – 13h24) Heiligenstein (13h16 – 13h33) Gertwiller

Rue du Forst (13h24 – 13h42) Bourgheim (13h32 – 13h51) Goxwiller (13h40 – 14h) Barr

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Barr Adresse Ville Barr lieuville Barr Departement Bas-Rhin

Barr Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/

Sprochrenner Barr 2022-06-05 was last modified: by Sprochrenner Barr Barr 5 juin 2022 Barr Bas-Rhin

Barr Bas-Rhin