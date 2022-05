Sprochrennen Bergheim, 5 juin 2022, Bergheim.

Sprochrennen Bergheim

2022-06-05 07:40:00 – 2022-06-05

Bergheim Haut-Rhin

Mettre en avant la langue régionale d’Alsace, c’est l’objectif de cette course relais que vous pourrez pratiquer entre amis ou en famille ! Cette course de relais est ouverte à tous et traversera l’Alsace, de jour comme de nuit, sur un parcours de 375 km de Bâle à Wissembourg. La course passera le 5 Juin à Bergheim à 7h40, pour rejoindre Dambach la ville. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de témoigner de son attachement à la région, en se transmettant un Bâton-témoin. Les porteurs du bâton-témoin devront s’acquitter du prix de 100 € pour chaque kilomètre qu’ils auront choisi de courir en portant de bâton-témoin.

Mettre en avant la langue régionale d’Alsace, c’est l’objectif de cette course relais que vous pourrez pratiquer entre amis ou en famille ! Cette course de relais est ouverte à tous et traversera Bergheim à 7h40 vers Dambach la Ville.

Mettre en avant la langue régionale d’Alsace, c’est l’objectif de cette course relais que vous pourrez pratiquer entre amis ou en famille ! Cette course de relais est ouverte à tous et traversera l’Alsace, de jour comme de nuit, sur un parcours de 375 km de Bâle à Wissembourg. La course passera le 5 Juin à Bergheim à 7h40, pour rejoindre Dambach la ville. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de témoigner de son attachement à la région, en se transmettant un Bâton-témoin. Les porteurs du bâton-témoin devront s’acquitter du prix de 100 € pour chaque kilomètre qu’ils auront choisi de courir en portant de bâton-témoin.

Bergheim

dernière mise à jour : 2022-05-12 par