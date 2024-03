Spring Walk Lounge Duo Troyes, jeudi 21 mars 2024.

Avec Lounge Duo, chaque note se mêle harmonieusement à la beauté de ces deux voix.



Un style délicieusement sophistiqué et élégant, l’alliance d’un duo

aux voix singulières mélangeant puissance et douceur.



Des grands standards du Jazz aux musiques actuelles connus de tous, Lounge Duo ne peut que vous séduire et vous emporter dans leur univers délicat et original.



Un rendez-vous à ne pas manquer !

Réservez vite votre table. Eur.

Début : 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-21

L’Apothèque

Troyes 10000 Aube Grand Est HB388@accor.com

