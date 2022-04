Spring Session au Parc Aquasports Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Spring Session au Parc Aquasports Bizanos, 18 avril 2022, Bizanos. Spring Session au Parc Aquasports av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 13:00:00 av Léon Heid Parc Aquasports

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos EUR 10 Une matinée d’animation fun et ludique ouvert à tous les pagayeurs sur le bassin du parc Aquasports.

Navigation en bateau plastique, raft et autre du fun du fun du fun !

Tarif 10€ / 3 h de navigation, en fonction du nombre de participants, nous mettrons en place des créneaux.

Inscriptions obligatoires par mail (contact@parcaquasports.fr)

Clinics KAYAK CROSS par Erwan Bertrand

Challenge Mass start pour tous en fin de session (12h30 ) par catégorie. Une matinée d’animation fun et ludique ouvert à tous les pagayeurs sur le bassin du parc Aquasports.

Navigation en bateau plastique, raft et autre du fun du fun du fun !

Tarif 10€ / 3 h de navigation, en fonction du nombre de participants, nous mettrons en place des créneaux.

Inscriptions obligatoires par mail (contact@parcaquasports.fr)

Clinics KAYAK CROSS par Erwan Bertrand

Challenge Mass start pour tous en fin de session (12h30 ) par catégorie. +33 5 59 40 85 44 Une matinée d’animation fun et ludique ouvert à tous les pagayeurs sur le bassin du parc Aquasports.

Navigation en bateau plastique, raft et autre du fun du fun du fun !

Tarif 10€ / 3 h de navigation, en fonction du nombre de participants, nous mettrons en place des créneaux.

Inscriptions obligatoires par mail (contact@parcaquasports.fr)

Clinics KAYAK CROSS par Erwan Bertrand

Challenge Mass start pour tous en fin de session (12h30 ) par catégorie. parc aquasport bizanos

av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Pau

Détails Catégories d’évènement: Bizanos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bizanos Adresse av Léon Heid Parc Aquasports Ville Bizanos lieuville av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos Departement Pyrénées-Atlantiques

Bizanos Bizanos Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bizanos/

Spring Session au Parc Aquasports Bizanos 2022-04-18 was last modified: by Spring Session au Parc Aquasports Bizanos Bizanos 18 avril 2022 Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Bizanos Pyrénées-Atlantiques