SPRING PARTY Salle Polyvalente Zoufftgen, samedi 13 avril 2024.

SPRING PARTY Salle Polyvalente Zoufftgen Moselle

Samedi

Venez fêter le printemps avec la Spring party de l’APE et votre plus beau déguisement.

Au programme cavalcade dans les rues au départ de la mairie puis soirée déguisée.

Restauration sur place, à réserver avant le 7 avril sur le site Hello Asso (lien sur la page Facebook)Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:30:00

fin : 2024-04-13

Salle Polyvalente Rue principale

Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est apezoufftgen@yahoo.fr

L’événement SPRING PARTY Zoufftgen a été mis à jour le 2024-03-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS