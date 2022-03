SPRING PARTY Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas l'événement "Spring party" à l'Opéra Comédie ! Prêts à danser sous le ciel du Grand Foyer de l'Opéra Comédie ? L'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite dans ses murs pour une soirée inoubliable ! Mélomanes, étudiants, jeunes actifs, habitués des soirées Montpelliéraines, abonnés, Moonpass, ou simples curieux… Retrouvez-nous pour une Spring Party inédite de 21 h à minuit ! Réservé aux + de 18 ans

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/spring-party-0

