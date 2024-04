Spring Party Chez Etienne Chez Etienne Arles, samedi 13 avril 2024.

Spring Party Chez Etienne Chez Etienne Arles Bouches-du-Rhône

Le printemps est là, Bistrot Chez Étienne organise sa première soirée de l’année à l’extérieur qui annonce les beaux jours, les journées à rallongent et ses bons moments entre amis

Rdv le samedi 13 avril, à partir de 20h00



Sans oublier, le bar à cocktail à l’extérieur, le grand soleil (on espère) et de la bonne musique avec Cédric Buche aux platines



Que du bonheur



Restauration sur place réservations conseillées

Parking gratuit

Infos et résas 04 90 93 30 26 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Chez Etienne 22 Avenue De la Libération

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

