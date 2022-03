Spring : festival des nouvelles formes de cirque en Normandie Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Spring : festival des nouvelles formes de cirque en Normandie Rouen, 3 mars 2022, Rouen. Spring : festival des nouvelles formes de cirque en Normandie Métropole Rouen Normandie 108 allée François Mitterand Rouen

2022-03-03 – 2022-04-10 Métropole Rouen Normandie 108 allée François Mitterand

Rouen Seine-Maritime Rouen SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie est coordonné par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf avec 60 partenaires sur tout le territoire normand. SPRING est co-réalisé par la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.

SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie est coordonné par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d'Elbeuf avec 60 partenaires sur tout le territoire normand. SPRING est co-réalisé par la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.

Ce projet s'inscrit dans la dynamique de Rouen 2028, Capitale européenne de la Culture. Un festival unique : premier festival international de cirque contemporain à l'échelle d'une région. Durant cinq semaines, communes et lieux culturels (équipements dédiés ou lieux insolites) s'accordent pour porter haut et fort les couleurs du cirque d'aujourd'hui. Un festival ouvert : la programmation fait la part belle à toutes les rencontres du cirque avec les autres disciplines artistiques (danse, théâtre, musique, arts plastiques…). Un festival curieux : SPRING s'intéresse aux jeunes talents, aux premiers pas de la nouvelle génération circassienne, aux nouvelles créations d'artistes confirmés (16 créations SPRING 2022). Un festival fidèle et attentif : chaque édition de SPRING est l'occasion de mettre en lumière des parcours artistiques en présentant plusieurs spectacles d'un même artiste ou d'une même compagnie (« Parcours d'artiste ») et de mettre l'accent sur une tendance, un courant, une ou plusieurs thématique(s). A chacun son SPRING ! Le festival est conçu pour permettre à chacun de composer son programme. En profitant de la programmation proposée sur un même territoire ou en se laissant tenter par une balade en Normandie. Les week-ends « Family Fun Days » font la part belle à la pratique du cirque en amateur et sont l'occasion d'une immersion en famille. Du 3 mars au 10 avril 2022, chacun son SPRING partout en Normandie ! Tarif : selon la manifestation

