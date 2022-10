Spray Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne Arles Les trois collectifs 5.53, La Kabine et l’assocation Pavlova invitent les arlésiens, à l’heure de l’été indien, pour une déambulation immersive à travers des projections de tracks vidéos, d’images fixes exposées et des performances musicales en live.



Le temps d’un événement éphémère et festif, les collectifs souhaitent promouvoir l’art dans son aspect brut et authentique en interpellant les spectateurs sur le monde de l’image, celui du langage, l’identité, la temporalité et l’inconfort de vivre dans le monde d’aujourd’hui. Diffusion Polymorphe d’Artistes Polychrome spray13000@gmail.com +33 6 51 05 10 57 https://www.instagram.com/spray_project/ Fondation Manuel Rivera Ortiz 18 rue de la Calade Arles

