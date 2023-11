FILMAR 25e édition – Rencontre | Marco Berger Spoutnik Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Rencontre | Marco Berger Spoutnik Genève, 22 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Rencontre | Marco Berger Mercredi 22 novembre, 18h30 Spoutnik Gratuit Rencontre avec Marco Berger Du cinéma indépendant au cinéma queer Rencontre exclusive avec Marco Berger pour parler cinéma latino-américain. Depuis quinze ans, ce réalisateur est une figure de proue du cinéma queer sur le continent. Nous reviendrons sur sa filmographie, sur sa vision artistique et sur son engagement envers le septième art indépendant.

Comment l’histoire du cinéma latino-américain l’influence-t-il ? Comment a-t-il développé son propre langage artistique dans une société encore très largement homophobe ? Quelles sont, d’après lui, les perspectives du cinéma queer ?

La rencontre est suivie d’une projection du film Un rubio. Spoutnik Rue de la Coulouvrenière 11, 1204 Genève Genève 8973 +41 22 328 09 26 http://www.spoutnik.info http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/spoutnik/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00 @FILMAR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Spoutnik Adresse Rue de la Coulouvrenière 11, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Spoutnik Genève latitude longitude 46.203871;6.135793

Spoutnik Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/