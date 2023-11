FILMAR 25e édition – El cazador Spoutnik Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – El cazador Spoutnik Genève, 21 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – El cazador Mardi 21 novembre, 20h30 Spoutnik 16.-/12.- El cazador Marco Berger, Argentine, 2020, fiction, 101’, vo st fr

Guadalajara 2020 – Compétition Prix Maguey

En l'absence de ses parents partis en vacances, Ezequiel cherche à rencontrer des garçons avec lesquels explorer sa sexualité naissante. Il fait la connaissance d'El Mono, qui l'emmène en week-end chez son cousin Chino. L'ambiance est lourde et étrange lors de ce séjour qui aura des conséquences décisives pour Ezequiel. Tout en tension, ce récit dépeint une romance adolescente qui glisse peu à peu vers le drame. En présence du réalisateur.

Spoutnik
Rue de la Coulouvrenière 11, 1204 Genève

