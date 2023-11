FILMAR 25e édition – Un rubio Spoutnik Genève, 21 novembre 2023, Genève.

Un rubio

Marco Berger, Argentine, 2019, fiction, 111’, vo st fr

Guadalajara 2019 – Compétition Prix Maguey

La Havane 2019 – Compétition Grand Coral

San Sebastián 2019 – Compétition Latino

Comme son collègue Gabriel a besoin d’un toit, Juan lui sous-loue sa chambre d’ami. Une attirance naît entre les deux hommes, faite d’abord de regards et de silences. Dans cette vie simple au rythme « métro-boulot-ami·e·s-télé-apéro », cet amour inattendu peut-il se libérer du regard des autres ? Avec une mise en scène minimaliste, Marco Berger filme avec brio la tension du désir et la sensualité des corps masculins.

Séance du 21.11 : Introduction en présence de Marco Berger

©Marco Berger, 2019