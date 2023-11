FILMAR 25e édition – Hawaii Spoutnik Genève, 20 novembre 2023, Genève.

Hawaii

Marco Berger, Argentine, 2013, fiction, 102’, vo st fr

BAFICI 2013 – Compétition argentine

Eugenio passe l’été seul dans la maison de vacances familiale pour entamer la rédaction d’un roman. Un jour, Martín, un garçon avec lequel il jouait étant petit, se présente devant la porte et propose d’effectuer quelques travaux de réparation. Eugenio le reconnaît et accepte de l’engager pendant deux mois. Hawaii raconte la naissance d’un amour timide et doux, tout en finesse et en silence, dans la moiteur de l’été argentin.

En présence du réalisateur.

