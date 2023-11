FILMAR 25e édition – Plan B Spoutnik Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Plan B Spoutnik Genève, 20 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Plan B Lundi 20 novembre, 18h15 Spoutnik 16.-/12.- Plan B Marco Berger, Argentine, 2009, fiction, 103’, vo st angl

BAFICI 2009 – Compétition argentine

Depuis que son ex Laura s'est remise en couple, Bruno est fou de jalousie. Devant l'échec de ses tentatives pour la reconquérir, il conçoit un plan B : faire en sorte que le nouveau petit-ami, Pablo, quitte la jeune femme en tombant amoureux de lui. Ce plan amènera son instigateur à se prendre à son propre piège. Une première œuvre magistrale aux allures de comédie romantique, qui a révélé Marco Berger. Spoutnik Rue de la Coulouvrenière 11, 1204 Genève

