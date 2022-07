Découvrez ces spoulgas ariégeoise, édifices perchés entre grottes et châteaux Spoulgas de Bouan Bouan Catégories d’évènement: Ariège

Bouan

Découvrez ces spoulgas ariégeoise, édifices perchés entre grottes et châteaux Spoulgas de Bouan, 17 septembre 2022, Bouan. Découvrez ces spoulgas ariégeoise, édifices perchés entre grottes et châteaux Samedi 17 septembre, 10h30 Spoulgas de Bouan

Gratuit. Sur inscription : nombre de places limité.

Visitez les exceptionnelles spoulgas de Bouan, parmi les mieux conservées de France, et leur histoire pleine de mystères ! Spoulgas de Bouan Le Bourg, 09310 Bouan Bouan 09310 Ariège Occitanie Parking sur la place du village, près de la mairie. Balade pour accéder au site.

06 81 73 30 17 http://lesgardiensdelasgleizes.fr/ Le mot spoulga signifie grotte en occitan. Il est utilisé pour désigner les grottes fortifiées de l’Ariège. Dans les Quiès calcaires qui entourent Tarascon-sur-Ariège de nombreuses grottes sont répertoriées dont les plus célèbres sont Niaux, Bédeilhac et Lombrives. Certaines ont été fortifiées au XIIème et XIIIème siècles parmi lesquelles Ornolac, Verdun et Bouan dans la vallée de l’Ariège. Elles complétaient le système défensif du Comté de Foix. Les Spoulgas de Bouan sont les mieux conservées. Elles sont citées dans les textes pour la première fois en 1272 et appartenaient aux comtes de Foix. Situées à 500 m au nord de Bouan, entre Ussat-les-Bains et Sinsat , elles sont visibles depuis la RN 20. On y aperçoit bien l’entrée de l’une d’elle et son mur crénelé. Les gardiens de Las Gleizes s’occupent aujourd’hui de l’entretien et de la mise en valeur du site. Visitez les exceptionnelles spoulgas de Bouan, parmi les mieux conservées de France, et leur histoire pleine de mystères ! Venez découvrir comment le comte de Foix surveillait les routes de communication au Moyen Age. Vous ferez un bond dans le temps au fil de l’histoire de la vallée et de ses contes et légendes que l’on se raconte encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:30:00+02:00

2022-09-17T12:00:00+02:00 ©marie noelle salvaing

