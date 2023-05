Une immersion captivante dans l’histoire médiévale : visite guidée par les passionnés de l’association « Les Gardiens de las Gleizes » Spoulga de Bouan, 17 septembre 2023, Bouan.

Une immersion captivante dans l’histoire médiévale : visite guidée par les passionnés de l’association « Les Gardiens de las Gleizes » Dimanche 17 septembre, 10h30 Spoulga de Bouan Gratuit. Entrée libre. Nombre de places maximum 25 personnes. Prévoir chaussures de marche. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Participez à une visite guidée animée par les bénévoles dévoués de l’association « Les Gardiens de las Gleizes ».

Plongez dans l’univers captivant de cette construction singulière, explorez la vie de ses habitants au cours du Moyen Âge et suivez son évolution à travers les siècles jusqu’à nos jours.

Spoulga de Bouan Le Bourg, 09310 Bouan Bouan 09310 Ariège Occitanie 06 11 54 55 74 http://lesgardiensdelasgleizes.fr/ Le terme « spoulga » désigne une grotte en occitan, particulièrement utilisé pour faire référence aux grottes fortifiées de l’Ariège.

Dans les Quiès calcaires entourant Tarascon-sur-Ariège, de nombreuses grottes sont répertoriées, parmi lesquelles les plus célèbres sont Niaux, Bédeilhac et Lombrives.

Au XIIe et XIIIe siècles, certaines d’entre elles ont été fortifiées, notamment Ornolac, Verdun et Bouan, dans la vallée de l’Ariège, afin de compléter le système défensif du Comté de Foix.

Les Spoulgas de Bouan sont les mieux préservées. Elles sont mentionnées pour la première fois dans les textes en 1272 et étaient la propriété des comtes de Foix. Situées à 500 mètres au nord de Bouan, entre Ussat-les-Bains et Sinsat, elles sont visibles depuis la RN 20. On peut clairement distinguer l’entrée de l’une d’entre elles ainsi que son mur crénelé.

Aujourd’hui, les gardiens de Las Gleizes sont responsables de l’entretien et de la mise en valeur du site. Parking sur la place du village, près de la mairie. Balade pour accéder au site.

