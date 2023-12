SPOT24, l’exposition olympique sur les sports urbains de Paris 2024 SPOT24 Päris, 31 décembre 2023, Päris.

Du dimanche 31 décembre 2023 au mardi 31 décembre 2024 :

.Tout public. payant

L’exposition vous propose un parcours immersif et interactif, à partir d’œuvres de la collection du Musée olympique de Lausanne et de créations originales d’artistes français et internationaux. Un avant-goût des Jeux de Paris 2024 !

Skate-board, escalade, BMX freestyle, basket 3×3, surf et

breaking : six disciplines olympiques sont à l’honneur de SPOT24, un

nouveau lieu d’expositions et d’accueil, ouvert tout près

de la Tour Eiffel. SPOT 24 ouvre ses portes avec une grande exposition qui vous

plongera dans l’univers des cultures urbaines !

C’est

une coproduction de « Paris je t’aime », le nouveau nom de l’office de tourisme, et du Musée olympique de Lausanne, dans le cadre de l’Olympiade culturelle des

Jeux de Paris 2024.

Au menu : un parcours immersif et interactif, à partir

d’œuvres issues de la collection du Musée olympique de Lausanne et de créations

originales d’artistes français et internationaux.

Des pratiques sportives et communautés nées dans la rue

L’idée ? « Apporter

un nouveau regard sur des pratiques sportives et communautés nées dans la rue,

aujourd’hui inscrites dans l’imaginaire populaire », précise François

Gautret, commissaire de l’exposition.

Parmi les œuvres qui pourront être découvertes à SPOT24 :

des fresques originales du duo espagnol Pichi Avo, les affiches et montres de la collection mythique

de l’artiste américain Keith Haring x Swatch, des

vidéos en stop-motion de Patagraph, connu entre autres pour la réalisation du

clip « La Quête » du chanteur Orelsan, un espace dédié au « finger skate » (des

mini skates conçus en bois) dans des rues de Paris, des planches de surf

d’artistes polynésiens, mais aussi des photos et sculptures de l’artiste

français Léo Caillard.

Un avant-goût en vidéo…Matthias Dandois, champion de BMX !

SPOT24, un lieu d’accueil et d’expos

Au delà de l’exposition, SPOT24 accueillera sur 1000 m2 le bureau d’information de « Paris je t’aime », un café et une boutique de produits dérivés « Paris 2024 » et « Paris je t’aime ».

> En savoir plus sur la programmation

SPOT24 101, quai Jacques-Chirac 75015 Päris

Contact : https://parisjetaime.com/spot24-paris-i175 https://parisjetaime.com/billets/spot24-exposition-olympique-sport-cultures-urbaines-m9001274

