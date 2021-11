Pau Médiathèque André Labarrère Pau, Pyrénées-Atlantiques SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! x INTERLIGHT – Concerts Croisés Médiathèque André Labarrère Pau Catégories d’évènement: Pau

Médiathèque André Labarrère, le samedi 4 décembre à 11:00

De Bordeaux à Pau, les ensembles **Proxima Centauri** et **Regards** se croisent autour des créations des compositeurs Christophe Havel, Dider Rotella, Frédéric Durieux et Elisabeth Angot. Proxima Centauri présente son premier SPOT ¡ musique aujourd’hui ! hors les murs à Pau. ### ◗ Programme Souffler/ Frapper 2 °• Frédéric DURIEUX (création mondiale) Ave °• Fernando FISZBEIN N28 °• Elisabeth ANGOT (création mondiale) Pli d’Eden °• Christophe HAVEL (création mondiale) Partita I °• Didier ROTELLA (création mondiale) ◗ Passe sanitaire obligatoire

Entrée libre

2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T12:00:00

