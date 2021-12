Bègles Piscine Municipale de Bègles “Les Bains” Bègles, Gironde SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! x Festival de la Maison Municipale de la Musique de Bègles Piscine Municipale de Bègles “Les Bains” Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! x Festival de la Maison Municipale de la Musique de Bègles Piscine Municipale de Bègles “Les Bains”, 17 juin 2022, Bègles. SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! x Festival de la Maison Municipale de la Musique de Bègles

Piscine Municipale de Bègles “Les Bains”, le vendredi 17 juin 2022 à 09:00

_SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! réinvente le concert par la découverte et la rencontre les acteurs des musiques d’aujourd’hui et le public._ A l’occasion du Festival de la Maison Municipale de la Musique de Bègles, SPOT spécial hors-les-murs à Bègles !

Entrée libre

20 minutes de performance suivies d’un temps d’échange dans un lieu atypique. Piscine Municipale de Bègles “Les Bains” Les Bains, Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Piscine Municipale de Bègles “Les Bains” Adresse Les Bains, Bègles Ville Bègles lieuville Piscine Municipale de Bègles “Les Bains” Bègles