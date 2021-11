Bordeaux Marché des Douves Bordeaux, Gironde SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! x Douves’It Festival Marché des Douves Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

_20 minutes de performance suivies d’un temps d’échange dans un lieu atypique : SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! réinvente le concert par la découverte et la rencontre les acteursdes musiques d’aujourd’hui et le public._

Entrée libre

Un SPOT spécial à l'occasion du Douves'It Festival.

2021-12-11T18:00:00 2021-12-11T19:00:00

