Spot en scène #4 – Festival Spot Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Spot en scène #4 – Festival Spot, 3 juillet 2022, Nantes. 2022-07-03

Horaire : 13:30 22:30

Gratuit : oui Spot, le festival des jeunes talents nantais (30 juin au 3 juillet 2022)Spot en scène #4 – Dimanche 3 juillet 2022 – Cours St-Pierre :14h15 – Scène village – « Follow your heart » – Magnolia Randrianarivelo (danse hip hop / afro / dancehall)14h30 – Scène village – « Vole, vole, petit paille en queue » – Frahati Salime (défilé chorégraphié)15h00 – Village – « Beat /Mexico City Blues » – Cie Désesquisses / Mathilde Domarle (jazz théâtre)16h00 – Scène espace concert – Hobbo (folk tribale)16h40 – Scène village – « Joutes oratoires » – Collectif Anina (arts oratoires)17h30 – Scène espace concert – Fée (slam)18h20 – Scène espace concert – Aesthesys (hip hop / soul)19h00 – Scène village – « C’est ça le vrai bonheur ! » – L’Assos aux Tripes (théâtre engagé)20h00 – Scène espace concert – Löchil (rap et chant)20h50 – Scène espace concert – Amankaya (mainstream latino expérimental)21h50 – Scène espace concert – Evyle (soul / hip hop / pop rock) Centre-ville Nantes 44000

