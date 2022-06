Spot en scène #3 – Festival Spot Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Spot, le festival des jeunes talents nantais (30 juin au 3 juillet 2022)Spot en scène #3 – Samedi 2 juillet 2022 – Cours St-Pierre :14h15 – Scène espace concert – « Le yongCrew au Spot » – YongCrew (danse k-pop)14h30 – Scène espace concert – « Summer Medley » – StyngZ Crew (danse k-pop)15h00 – Scène village – « L’Ascalie sous les spots » – La Comédie d’Ascalie (théâtre) 15h40 – Scène village – « Du rêve au cauchemar » – Atelier Hestia (danse moderne jazz)16h00 – Scène espace concert – MG Louesdon (pop / afro)17h20 – Scène village – Rio (rap)18h00 – Scène village – C Jay (hip hop / locking / afro)18h15 – Scène village – « Produit fini, le live » – Urban Nantes & Kitch (rap)19h30 – Scène espace concert – Medicis (rock alternatif)20h40 – Scène espace concert – Josephe (electro pop)21h40 – Scène espace concert – Zéphyr Alphonse (nouvelle chanson française)22h30 – Scène espace concert – LaBaronne Vonnisha (performance drag queen)22h50 – Scène espace concert – Yumo (electro future bass) Centre-ville Nantes 44000

