Spot, le festival des jeunes talents nantais (30 juin au 3 juillet 2022)
Spot en scène #1 – Jeudi 30 juin 2022 – au Ferrailleur :
20h30 – Hayden Besswood (pop psyché)
21h20 – Rimbaud IV (rock français)
22h20 – Roby (post rock)
23h20 – Altesse (electro pop)

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr

